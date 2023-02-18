سامي مغاوري: الترابط شديد الصلة بين الشعبين المصري والسعودي أذاب اختلافات اللهجة

قال الفنان سامي مغاوري، إن الأفلام والمسلسلات المصرية أذابت اختلافات اللهجة بين مصر والسعودية.

جاء ذل تعليقا على مشاركته في مسرحية «مبروك جالك ولد» ضمن فعاليات مهرجان الرياض.

وقال خلال لقائه ببرنامج «ليالي تن»، مع الإعلامية بوسي شلبي، عبر شاشة «TEN»، إن حضوره الأول إلى المملكة كان عام 2007 لتقديم مسرحية بطولة الراحل حسن حسني.

وأضاف أن مسرحية «مبروك جالك ولد»؛ هي العمل السادس له في المملكة العربية السعودية، حيث سبقها مسرحية «فوق كوبري ستالي» من مع محمد سعد في 2015، ثم مسرحية «علاء الدين» مع أحمد عز، و «اللمبي» مع محمد سعد في الرياض وجدة.

وأوضح أن دوره في المسرحية؛ يتشابه مع دوره في مسلسل «الفرح فرحنا»؛ وهو دور رجل كهل مصاب تعرض للنصب خلال إحدى زيجاته.

وبسؤاله عن مدى تفاعل الجمهور السعودي مع «الأفيهات المصرية»، أجاب: « مفيش حاجة بنقولها في مص لا تفهم في السعودية»، مشيرا إلى أن الأفلام والمسلسلات الأعمال المسرحية المصرية والترابط شديد الصلة بين الشعبين؛ أذابت اختلافات اللهجة.

وأكد أن الشعب السعودي يحمل طابعا شديد الخصوصية في فهم المصريين؛ نتيجة علاقة الإخوة الممتدة منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن المسرحية يسودها أجواء من روح الألفة والمحبة بين أفرداها، مشددا على أهمية أن يحظى العمل الفني بروح المحبة والتعاون حتى يكلل بالنجاح.

وتابع: «فيه مسرحيات ونجوم كبيرة فشلت، وأخرى متوسطة ونجحت وعاشت في الأذهان»، مؤكدا أن روح التعاون والحب؛ بمثابة مفتاح نجاح أي عمل مسرحي أو فني.

وتدور مسرحية «مبروك جالك ولد» حول عائلة مكونة من أربع أزواج يجدون طفلا رضيعا أمام باب الفيلا، ومعه رسالة موجهة لوالده بصفته رجلًا من العائلة ليبدأ الصراع بين الزوجات وأزواجهن من خلال مجموعة من المواقف الكوميدية لجلسات التحقيق التي تحاول كل زوجة من خلالها إثبات التهمة على زوجها.

ويشارك في العمل في المسرحية نخبة من الفنانين، على رأسهم أحمد فهمي، وايتن عامر، وبدرية طلبة، وماريهان حسين، ومحمد محمود، وسامي مغاوري.