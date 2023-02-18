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قال رئيس وزراء فسطين محمد أشتية، إن التغير الديمغرافي لصالح الفلسطينيين أمام الإسرائيليين.

وأضاف في كلمته بالقمة الإفريقية الـ36 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، أن عدد الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، مشددا على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تحكم الفلسطينيين وهم أغلبية.

وذكر أن السلطة الفلسطينية تدعو لمفاوضات بناء على حل الدولتين، محذرا من خطر المساس بحقوق الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي.

ووجه الشكر، لدول قارة إفريقيا على دعمها المتواصل لفلسطين، وخص منها مصر على جهودها في توحيد الجبهة الفلسطينية.