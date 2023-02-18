فرنسا تسجل 3589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة

سجلت فرنسا 3589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و28 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و786 ألفا و983، والوفيات إلى 165 ألفا و753.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أيضا، أنه تم إعطاء 157 مليونا و553 ألفا و708 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان، الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.