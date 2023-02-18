رئيس الوزراء الباكستاني: أرسلنا 171 ألف خيمة لتركيا

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، إن بلاده سترسل 171 ألف خيمة للمتضررين جراء الزلزال في تركيا.



وقال خلال اجتماع مع مندوبي شركات صناعة الخيام، إنه يجب التأكد من أن الخيام التي سيتم إرسالها لتركيا مطابقة للمواصفات القياسية الدولية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.



وأضاف أنه يجب التشاور مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بشأن مواصفات الخيام المطلوبة.



كما شكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير التخطيط إحسان إقبال للوقوف على جودة الخيام.



وأوضح رئيس الوزراء أنه كي تفي الخيام بالحاجات الفورية لتركيا، يجب أن يتم إرسالها جوا.



وذكر أنه يجب أن يراجع طرف ثالث جودة الخيام قبل إرسالها من باكستان.



وطلب من مصنعي الخيام أن يشاركوا بشكل كامل في جهود الإغاثة للأشقاء والشقيقات في تركيا، وتقديم الخيام بأسعار منخفضة.



وأضاف أن باكستان ترسل الغذاء والملابس الثقيلة والحليب المجفف لضحايا الزلزال في سوريا.