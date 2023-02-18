رئيس صربيا: الصراع في أوكرانيا قد يتطور لحرب عالمية ثالثة

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم السبت، إن الوضع في أوكرانيا وحولها أصبح موضوعا ساخنا في مؤتمر ميونيخ للأمن، مشيرا إلى أنه قد يتطور إلى حرب عالمية ثالثة.



ووصل رئيس الدولة الصربية إلى ميونيخ أمس الجمعة، حيث عقد اجتماعات ثنائية مع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من السياسيين الآخرين، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقال الرئيس الصربي في مؤتمر صحفي في ميونيخ، إن أوكرانيا موضوع ساخن في مؤتمر ميونيخ، وتوجد فقط زاوية واحدة بالنسبة لنا، تظهر أن السلام لن يتحقق قريبا. وهذا سعود علينا بعواقب سياسية جديدة".



وجدد التأكيد على موقف بلجراد المحايد، مضيفا أنها تواصل سياستها الحيادية العسكرية و"ستحاول الصمود قدر المستطاع دون فرض عقوبات على روسيا الاتحادية".



وقال الرئيس الصربي إن الصراع المسلح في أوكرانيا يمكن أن يتطور إلى حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن الدول الغربية تزيد من الضغط على صربيا بسبب رفضها دعم العقوبات ضد روسيا.