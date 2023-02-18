أفادت الحكومة اليابانية، بأن كوريا الشمالية أطلقت اليوم السبت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من المحتمل أن يكون قد سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة أراضيها الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية -في بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية- إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات أطلق حوالي الساعة 5:21 مساءً بتوقيت اليابان من ضواحي بيونج يانج وسقطت في بحر اليابان على بعد 200 كيلومتر غرب هوكايدو في شمال البلاد.

وطار الصاروخ لمدة 66 دقيقة وسافر مسافة 900 كيلومتر تقريبًا على مسار مرتفع، ووصل إلى ارتفاع يصل إلى 5700 كيلومتر. وقالت الوزارة إنه لم ترد تقارير عن حدوث أضرار للطائرات أو السفن.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو همادة إن مثل هذا الصاروخ يمكن أن يسافر لمسافة تزيد عن 14 ألف كيلومتر، ويمكن أن يصل إلى أي مكان في البر الرئيسي للولايات المتحدة إذا تم إطلاقه في مسار عادي.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للصحفيين "الإطلاق هذه المرة؛ عمل شائن يصعد الاستفزازات ضد المجتمع الدولي".

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع إن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجًا شديد اللهجة على كوريا الشمالية عبر السفارة اليابانية في بكين.

وأدان مجلس الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية إطلاق الصاروخ، ووصفه بأنه "انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزاز خطير سيزيد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة".

كما نددت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بهذا العمل، ودعت كوريا الشمالية إلى "الامتناع عن أي أعمال أخرى غير قانونية ومزعزعة للاستقرار".