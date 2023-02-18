التعليم تعلن تعليمات التعامل مع الكوارث الطبيعية و الزلازل

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن التعامل مع الكوارث الطبيعية و الزلازل، موضحة ضرورة اتخاذ إجراءات لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم.

قالت التعليمات، إنه يجب الالتزام في مكانك داخل المنشأة سواء كنت فى مكتب أو فصل ولا تخرج، تفاديا لسقوط الأنقاض فوق رأسك، كما يجب على المعلمين والمشرفين بالتنبيه على الطلبة بالاختباء تحت أثاث صلب مثل التختة أو المكتب خلال حدوث زلزال، الحرص على حماية رأسك أولا أو النصف العلوي من الجسم، تفاديا لسقوط أغراض وأشياء من السقف.

أشارت إلى التحرك حيثما تحركت الأشياء التي تختبئ تحتها لحين التأكد من أن الهزة الأرضية قد انتهت وإذا لم تجد ما يمكن أن تختبى تحته، فعليك أن تقف بجوار إحدى أركان الجدار مباشرة مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق ووضع الحقيبة على الرأس إن وجدت، الابتعاد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة، وعند وجود شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة ينصح بأن يجعل الكرسي في وضع الثبات حتى لا يتحرك، مع وضع اليد والزراعين حول الرأس قدر الإمكان.

وشددت على المتابعة المستمرة للمبنى للتأكد من عدم وجود أية تشققات بالمنشأة إدارة أو المدرسة والعمل على إجراء الصيانة لها، ويتم التدريب على تنفيذ خطة تجربة إخلاء المنشأة عن طريق المسئولين بالمنشاة وكيفية التعامل عند حدوث الكوارث.

وبعد انتهاء الزلازل أو الهزة الأرضية يتم إخلاء المبنى من الدور الأول ثم الأدوار التي تليها عن طريق كل مختص بكل دور حتى لا يحدث تزاحم، ويراعي التدريب المستمر على خطة إخلاء المبنى فى حالة الاحتياج إلى ذلك مع تحديد المختصين بذلك بكل منشأة تحت إشراف إدارة المنشأة.