الأرصاد: تحسن في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أنه من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 20 و21 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنًا محلوظًا في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 10 و11 درجة مئوية.

لكنها نبهت بأن فترات الليل لا تزال تشهد أجواء شديدة البرودة رغم الشعور بالتحسن النسبي خلال النهار.

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تكونا للشبورة المائية على الطرقات خلال الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، فيما تنحصر فرص هطول الأمطار على السواحل الغربية.