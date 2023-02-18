تركيا: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد مرور 13 يوما على الزلزال

تمكنت فرق الإنقاذ التركية، من انتشال شخصين من تحت الأنقاض، في محافظة هاتاي، بعد 13 يوما من الزلزال.

وقالت وسائل إعلام تركية، إنه تم إنقاذ شخصين في محافظة هاتاي التركية بعد 296 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا، وجنوب تركيا.

وأضافت أن المعجزات ما زالت تحصل، فبعد مرور 12 يوما من وقوع الزلزال، تستمر فرق الإنقاذ في انتشال الأحياء من تحت الأنقاض.

وأشارت إلى إنقاذ 3 أشخاص، بينهم طفل، منذ بداية اليوم.

وضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الجاري وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وتشير حصيلة الضحايا حتى اليوم السبت، إلى سقوط من يقرب من 46 ألف قتيل منهم ما يقرب من 40 ألفا في تركيا، فضلا عن دمار واسع وخسائر كبيرة في الممتلكات.