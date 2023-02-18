البنك الدولي يقترح إعادة موازنة التعريفات الجمركية لصالح أقل السلع في انبعاثات الكربون

اقترح تقرير للبنك الدولي إعادة موازنة التعريفات الجمركية العالمية لصالح السلع الأقل كثافة في إطلاق انبعاثات الكربون، وفق ما نشره البنك في نشرته الأسبوعية اليوم.

وقال: "في الوقت الحالي، تشجع الحماية المنخفضة للتعريفات الجمركية للسلع كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الطوب والأسمدة على زيادة تجارة هذه السلع مقارنة بالصناعات الأكثر نظافة مثل السلع الاستهلاكية".

ويُعزز الاختلاف في المعاملة الجمركية الطلب على منتجات الصناعات الملوثة للبيئة الأرخص نسبيا. ويخلق هذا "دعما" ضمنيا للكربون يُقدَّر بما يتراوح بين 500 إلى 800 مليار دولار سنويا من خلال المعاملة الجمركية التفضيلية.

ويخلص التقرير أيضا إلى أن تغير المناخ يتيح أيضا فرصا جديدة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وهذه البلدان لها أهمية في إنتاج ما يُسمَّى بالمنتجات المفضلة بيئيا -مثل الراتنجات والملوِّنات والصوف- التي لها أثر أقل على البيئة مقارنة بالسلع المنافسة التي تؤدي نفس الغرض. ويمكن للبلدان التي لديها ثروات طبيعية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح أو الطاقة المائية أن تصبح مواقع جذابة لإنتاج سلع مثل الهيدروجين الأخضر التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء.