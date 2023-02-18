رئيس إيتيدا يبحث مع رئيس التمثيل التجاري الترويج لصادرات مصر في قطاع التعهيد

بحث أحمد الظاهر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون تطوير بيئة الأعمال، مع وفد من جهاز التمثيل التجارى برئاسة الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجارى، بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فرص الترويج لصادرات مصر فى قطاع التعهيد ومناقشة آفاق التعاون المشترك بين الهيئة والتمثيل التجارى من خلال مكاتبه بالخارج بهدف تذليل العقبات التى تعوق تنمية وتعزيز الصادرات المصرية.

يأتى اللقاء فى إطار التعاون القائم بين جهاز التمثيل التجارى وأجهزة الدولة المختلفة لدعم الصادرات المصرية فى النفاذ إلى الأسواق الخارجية وخلق فرص جديدة للمُصدرين لمساعدتهم فى الوصول إلى الأسواق العالمية الجديدة من أجل زيادة قدرتهم التنافسية وزيادة صادرتهم تماشيا مع خطة الحكومة المصرية الطموحة التى تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

واستهل الظاهر بالإشارة إلى أن جهاز التمثيل التجارى يعد حجر زاوية لدعم نمو الصادرات المصرية وتطرق سيادته إلى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قطاع التعهيد حتى عام 2026 والتى تتضمن عددًا من الأهداف، منها مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

وفى هذا الصدد، أشار إلى اهتمام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتوسع فى عمليات جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز لها فى مصر لتكون مركزا لتصدير الخدمات للخارج، فضلا عن التوسع فى تقديم خدمات التعهيد، من خلال تكثيف عمليات تدريب الشباب فى العديد من تخصصات التكنولوجيا، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات بهذا الشأن، سواء عبر مبادرة «مستقبلنا رقمى» ونشر مراكز الإبداع بالمحافظات لدعم أفكار الشباب وتطويرها لمساعدتهم على إنشاء شركات ناشئة، بالإضافة إلى تدريب الشباب للعمل بمركز التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية.

من جانبه، أشار رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى أهمية التعاون بين الجهاز والهيئة فى زيادة الوعى لدى الجهات المصرية المختلفة بالأهمية المتنامية لقطاع خدمات التعهيد عالميا وإمكاناته التصديرية.

ولفت فى هذا الصدد إلى الزيارة التى قام بترتيبها مكتب التمثيل التجارى فى زامبيا فى نوفمبر الماضى لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة فى فعاليات قمة الابتكار الأفريقية، وذلك فى إطار المساعى الجارية لطرق أبواب الأسواق الأفريقية وزيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من خدمات التعهيد لدول القارة.