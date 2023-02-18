محافظ بورسعيد: إطلاق اسم المبتهل نصر الدين طوبار على مسابقة الفائزون

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن النسخة السادسة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرأن الكريم والابتهال الديني "الفائزون"، حملت اسم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، تقديرا لأعماله الدينية المتميزة والتي جعلت منه "مبتهل القلوب"؛ لما قدمه من تراث من الابتهالات والإنشاد الديني.

وأضاف أن المحافظة نجحت على مدار 5 سنوات، في إقامة مسابقة الفائزون، والتي تعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام العالم، حيث يشارك في المسابقة شباب من جميع دول العالم، ويتنافسون في فروع القرأن الكريم كاملا بروايتين للشباب، وبرواية واحدة للإناث، والإنشاد والابتهال الديني، والأصوات الحسنة في تلاوة القرٱن.

ويشارك في المسابقة، 65 متسابقا يمثلون 41 دولة مشاركة من بينها الإمارات، وتونس، الجزائر، السودان، فلسطين، الأردن، نيجيريا، كينيا، كندا، لبنان، المغرب، أمريكا، اليمن، أثيوبيا، أندونيسيا، أوغندا، باكستان، وتشاد، والهند.