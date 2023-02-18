رغم أنه شهد العديد من الزلازل منذ تشييده، بقي حي "Harput" التاريخي في ولاية ألازيج، المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، صامدا أمام الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا مؤخرا.

ولم يسقط حجر واحد خلال السنوات الماضية في منطقة هاربوت، التي يبلغ عمرها 5000 عام في ألازيج، وفق قناة تي آر تي التركية الرسمية.

وفي عام 2020، هز زلزال بقوة 6.8 درجة محافظة ألازيج التركية، لكن لم تحدث أي أضرار في الحي التاريخي، وفي 6 فبراير الجاري هز زلازل بقوة 7.7 درجة تلاه آخر بقوة 7.6 درجة كهرمان مرعش، ولم يؤثر أيضا على الحي.

ولم يحدث أي ضرر في المئذنة المنحنية وقلعة هاربوت وغيرها من النزل والحمامات والقصور التاريخية، والتي ثبت أنها أكثر انحناء من برج بيزا المائل.

وضربت مؤخرا زلازال عنيفة جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبتها مئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.