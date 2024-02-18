ارتفاع أعداد المسافرين جوا في كوريا الجنوبية بنسبة 57% في يناير

أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن حركة الركاب الجوية في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 57% على أساس سنوي في يناير الماضي، على خلفية الطلب القوي على الطرق المتصلة بالصين.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكوري الجنوبية، بأن عدد المسافرين الدوليين من كوريا الجنوبية وإليها، بلغ 7.28 ملايين مسافر، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.

ويمثل العدد نحو 91% من الرقم المسجل في يناير من عام 2019، مما يشير إلى أن السفر الدولي قد تعافى تقريبا إلى مستوى ما قبل كورونا.

وبحسب الوجهة، وصل عدد المسافرين على الطرق المتصلة بالصين إلى نحو 873 ألف مسافر، ما يمثل زيادة بأكثر من ثمانية أضعاف من 104 آلاف تم تسجيلها في العام السابق.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم الشهري 870 ألفا منذ أغسطس من العام الماضي، عندما أعلنت الصين استئناف الرحلات الجماعية إلى كوريا الجنوبية.

وفي أعقاب الطلب المتزايد على السفر إلى الصين، تخطط شركة الخطوط الجوية الكورية، وهي شركة الطيران الرئيسية في البلاد، لاستئناف رحلاتها إلى تشانغجياجيه في أبريل.

ووصل عدد الركاب على الطرق المتصلة باليابان إلى 03ر2 مليون في يناير، بزيادة قدرها 53% على أساس سنوي، على ما يبدو مع زيادة عدد المسافرين للاستفادة من تراجع قيمة العملة اليابانية.