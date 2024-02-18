قال رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق أي شيء سوى قتل أكثر من 28 ألف شخص وجرح الآلاف بجانب أعمال التدمير.

وأضاف في جلسة نقاشية حول فلسطين ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد، أنّ الوضع في قطاع غزة مأساوي، ويستلزم أن يكون الجميع مسئولًا من أجل تحميل إسرائيل مسئولية هذا الأمر.

وأوضح أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومعاناة الفلسطينيين لم يبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، لكن منذ 1948، متابعًا: «ما حدث في 7 أكتوبر كان سيئًا للجميع، ونحن لا نقبل قتل أي مدني، لكن يجب ألا نسمح لتلك الدائرة أن تتكرر مرة أخرى».

واستكمل: «المشكلة الفلسطينية يجب أن تُحل بشكل نهائي.. الحل لا يكون ببعض العمليات.. لقد سئمنا من هذه العمليات وعلينا تجاوز هذا الأمر».

ولفت إلى أن أحدث موجة من موجات العنف بدأت في السابع من أكتوبر، لكن قبلها وقعت عدة موجات من العنف.

