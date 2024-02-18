أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت أن إسرئيل ستشن هجوما عسكريا في رفح بجنوب قطاع غزة، وذلك رغم التحذيرات الدولية.

وقال نتنياهو للصحفيين في القدس "بالطبع، لكن بعد أن نتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال والانتقال إلى مناطق آمنة".

وأكد أنهم لن يذعنوا للضغوط الدولية في هذا الشأن. "كل من يريد أن يمنعنا من تنفيذ عمليات في رفح يقول لنا في النهاية: اخسروا الحرب". وأضاف أنه لن يسمح بحدوث هذا الأمر.

وقال إن الأطراف الدولية لن تملي شروط أي تسوية سلمية مستقبلية مع الفلسطينيين.

وأضاف أنه "لا يمكن التوصل إلى تسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة".

وردا على تقارير إعلامية أفادت بأن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين قد يعترفون بالدولة الفلسطينية دون موافقة إسرائيل، قال نتنياهو إن إسرائيل تحت قيادته ستعارض بشدة مثل هذا "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

وحذر من منح الفلسطينيين دولة بعد ما وصفه بـ"هذا الإرهاب غير المسبوق".