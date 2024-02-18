عقوبة مدرب الاتحاد ضد بنزيما تمنح حجازي شارة القيادة أمام الرياض

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قرر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، معاقبة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال مواجهة الرياض، بحرمانه من ارتداء شارة القيادة في مباراة اليوم.

وكان بنزيما قد غاب عن تدريبات اتحاد جدة في الفترة الماضية، مما اضطر المدرب لاستبعاده من قائمة الفريق في الـ 3 مباريات الماضية.

وشارك بنزيما مع اتحاد جدة في مباراة الرياض لأول مرة، منذ مواجهة النصر التي خسرها الفريق بنتيجة 5 - 2 في شهر ديسمبر الماضي.

وارتدى أحمد حجازي لاعب منتخبنا الوطني، شارة قيادة فريق اتحاد جدة في مواجهة الرياض مساء اليوم الأحد.