مدرب توتنهام: ليس لدي عصا سحرية للعودة إلى القمة

حذر الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، لاعبيه من أنه لا يوجد عصا سحرية ستعيد الفريق للصراع على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الهزيمة اليوم السبت بنتيجة 1 /2 أمام وولفرهامبتون.

وقال بوستيكوجلو: "سنعمل بجد، لدينا اسبوعين للتحضير لمباراتنا المقبلة أمام كريستال بالاس، ولا طائل من الشعور بالأسف على أنفسنا".

وأضاف: "أنت تتلقى الضربات ويجب عليك تجاوز ذلك وعدم التأسف على الماضي، يجب عليك التأكد من جاهزيتك للمباراة المقبلة".

وتابع المدرب الأسترالي: "ليس هناك أي خدع، فقط العمل الجاد، أنا لست ساحرا، أنا مدرب كرة قدم، لقد قدم هؤلاء اللاعبون عملا كبيرا طوال العام".

وأوضح: "مثلما قلت، وصلنا إلى تلك المرحلة وهو أمر جيد بفضل العمل الشاق الذي سنواصل القيام به".

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 47 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.