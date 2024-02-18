 مدرب توتنهام: ليس لدي عصا سحرية للعودة إلى القمة - بوابة الشروق
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مدرب توتنهام: ليس لدي عصا سحرية للعودة إلى القمة

د ب أ
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 12:38 ص | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 12:38 ص

حذر الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، لاعبيه من أنه لا يوجد عصا سحرية ستعيد الفريق للصراع على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الهزيمة اليوم السبت بنتيجة 1 /2 أمام وولفرهامبتون.

وقال بوستيكوجلو: "سنعمل بجد، لدينا اسبوعين للتحضير لمباراتنا المقبلة أمام كريستال بالاس، ولا طائل من الشعور بالأسف على أنفسنا".

وأضاف: "أنت تتلقى الضربات ويجب عليك تجاوز ذلك وعدم التأسف على الماضي، يجب عليك التأكد من جاهزيتك للمباراة المقبلة".

وتابع المدرب الأسترالي: "ليس هناك أي خدع، فقط العمل الجاد، أنا لست ساحرا، أنا مدرب كرة قدم، لقد قدم هؤلاء اللاعبون عملا كبيرا طوال العام".

وأوضح: "مثلما قلت، وصلنا إلى تلك المرحلة وهو أمر جيد بفضل العمل الشاق الذي سنواصل القيام به".

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 47 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.


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