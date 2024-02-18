أحمد دياب يكشف تفاصيل اجتماعه مع حسام حسن ويحدد موعد انتهاء الدوري

كشف النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، عن تفاصيل اجتماعه مع الجهاز الفني الجديد برئاسة حسام حسن والذي تولي المهمة خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، بعد رحيله عن تدريب الفراعنة إثر الخروج من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

أضاف أحمد دياب في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة« صدى البلد»، أن رابطة الأندية تدعم الجهاز الفني الوطني بقيادة حسام حسن، مؤكداً أن الرابطة ستوفر جميع طلبات الجهاز الفني للمنتخب من أجل العودة لمنصات التتويج والتي غاب عنها الفراعنة مؤخراً.

وأشار أحمد دياب أن حسام حسن أصر على المشاركة في البطولة الودية التي ستقام في الإمارات في شهر مارس المقبل، مؤكداً أنه من الوارد أن يبدأ معسكر منتخب مصر في شهر مارس قبل الموعد المحدد ، مؤكداً الرابطة تعمل من أجل نجاح منتخب مصر وليس لتحقيق أهداف شخصية، قائلاً« العمل لصالح المنتخب الوطني أهم من تحقيق أهدافنا ».

وواصل أحمد دياب:" جاري التنسيق خلال الساعات الجارية مع أعضاء الرابطة من أجل الكشف عن جدول الدوري المصري حتى الجولة الـ 30 بعد التعديلات المطلوبة من جانب حسام حسن الذي أصر على تعديلها، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة".

أتم أحمد دياب بالحديث عن موعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز، قائلًا:" منتصف شهر أغسطس المقبل ربما هو الموعد الأقرب لانتهاء المسابقة وفقا للتعديلات الجديدة".