إسرائيل ترفض رسميا الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، التوقيع على وثيقة ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

وأورد مجلس الوزراء بحسابه على منصة "إكس"، أن من شأن مثل هذا الاعتراف بعد أحداث السابع من أكتوبر بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية ضد إسرائيل أن "يمنح الإرهاب جائزة هائلة، وجائزة لم يسبق لها مثيل، وهو ما سيحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية"، على حد تعبيره.

وأكد المجلس أن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، حيث لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون الشروط المسبقة".

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن هذه الخطوة تأتي بعد «أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد»، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

كانت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أفادت، اليوم، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس فعليا عدم الاعتراض على اعتراف الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد على حدود 1967، وذلك مقابل اتفاق للتطبيع مع السعودية.

فيما دعت السعودية، أمس، الولايات المتحدة وإسرائيل للالتزام بحل الدولتين، مؤكدة تمسكها بإقامة دولة فلسطين المستقلة قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم، إن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هي "مفتاح الحل ومستقبل واستقرار المنطقة".

وأضاف: دون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف الفلسطيني -العربي الموحد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي.