أكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث باسم الوزارة، إن الارتفاع الحالي في معدلات ‏الفيروسات التنفسية لا يتجاوز متوسط الارتفاعات في الأعوام السابقة، موضحا أن المعدلات الحالية مماثلة لتلك التي ‏يتم تسجيلها في مثل هذا التوقيت من كل عام على مستوى مصر والعالم‎.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر «القاهرة والناس» مساء ‏السبت، إن فترات التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة تشهد انتشارًا أكبر للفيروسات التنفسية.‏

ونفى مساعد وزير الصحة، وجود أي مخاوف من أن العدوى الحالية، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء ‏جائحة كورونا كطارئ عالمي في مايو 2023.‏

وأوضح أن فيروس كورونا أصبح الآن في مصاف بقية الفيروسات التنفسية مثل الانفلونزا والفيروس المخلوي، مؤكدا ‏أنه لا داعي للتعامل معه بشكل مختلف. ‏

ودعا المواطنين إلى اتباع تعليمات الوقاية من الفيروسات التنفسية، بما في ذلك التطهير المستمر للأسطح والأيدي، ‏والتغذية الصحية، والتهوية الجيدة، وارتداء الكمامة للمصابين؛ من أجل حماية الآخرين‎.‎

وحذر من أن الإصابة بدور الانفلونزا لا تمنع من الإصابة بعدها مباشرة بكورونا أو أي من الفيروسات التنفسية ‏الأخرى‎.‎