أكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث باسم الوزارة، إن الارتفاع الحالي في معدلات الفيروسات التنفسية لا يتجاوز متوسط الارتفاعات في الأعوام السابقة، موضحا أن المعدلات الحالية مماثلة لتلك التي يتم تسجيلها في مثل هذا التوقيت من كل عام على مستوى مصر والعالم.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر «القاهرة والناس» مساء السبت، إن فترات التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة تشهد انتشارًا أكبر للفيروسات التنفسية.
ونفى مساعد وزير الصحة، وجود أي مخاوف من أن العدوى الحالية، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء جائحة كورونا كطارئ عالمي في مايو 2023.
وأوضح أن فيروس كورونا أصبح الآن في مصاف بقية الفيروسات التنفسية مثل الانفلونزا والفيروس المخلوي، مؤكدا أنه لا داعي للتعامل معه بشكل مختلف.
ودعا المواطنين إلى اتباع تعليمات الوقاية من الفيروسات التنفسية، بما في ذلك التطهير المستمر للأسطح والأيدي، والتغذية الصحية، والتهوية الجيدة، وارتداء الكمامة للمصابين؛ من أجل حماية الآخرين.
وحذر من أن الإصابة بدور الانفلونزا لا تمنع من الإصابة بعدها مباشرة بكورونا أو أي من الفيروسات التنفسية الأخرى.