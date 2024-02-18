فلسطين: حصولنا على عضوية كاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج لإذن نتنياهو

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حكومته.



وأضافت في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية بدون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلباً لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.



وأكدت الوزارة، أن نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض، عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة بما فيها القدس الشرقية، وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تماماً عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.



وأعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، التوقيع على وثيقة ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.



وأورد مجلس الوزراء بحسابه على منصة "إكس"، أن من شأن مثل هذا الاعتراف بعد أحداث السابع من أكتوبر بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية ضد إسرائيل أن «يمنح الإرهاب جائزة هائلة، وجائزة لم يسبق لها مثيل، وهو ما سيحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية»، على حد تعبيره.