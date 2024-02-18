قال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، إن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بقطاع غزة؛ «ليس متواجدا في مدينة رفح» المزعم اجتياحها من قبل جيش الاحتلال تحت ذريعة تواجد قيادات الحركة بها.

وأضاف خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن إسرائيل لا تملك أية معلومات دقيقة عن مكان تواجد السنوار، كما أنها تجهل مكان ومصدر الفيديو الذي نشرته مؤخرا، مؤكدا أن جميع الادعاءات حول تواجده في رفح لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن السنوار لن يتواجد في مدينة رفح، نظرا لكونه قائدا سياسيا وليس عسكريا، حيث يجري تأمينه في مكان آمن إلى نهاية الحرب، منوها أن مجمل التدمير الذي لحق بالأنفاق، بما في ذلك تلك الاستراتيجية لم يتجاوز 30% من قدرة الانفاق التابعة لحركة حماس.

وأشار إلى رفض قادة حماس الخروج ومغادرة قطاع غزة، وفق المقترح الفرنسي الأخير لإنهاء الحرب، قائلا إنهم «يفضلون الموت على أرضهم ولا الخروج من غزة».

ولفت إلى سماح الجيش الإسرائيلي لمنظمات الأمم المتحدة، بإنشاء معسكرات إيواء وخيام في منطقة وسط القطاع جنوب دير البلح؛ لاستيعاب النازحين من مدينة رفح.