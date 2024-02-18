استقرت أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024، وذلك وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

استقر سعر البصل ليترواح بين 11 إلى 27 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 21 إلى 25 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان ليتراوح بين 6.5 إلى 8.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 9 إلى 12 جنيها.

وثبت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 6.5 إلى 7.5 جنيه.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

ثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 6 إلى 8جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي ليترواح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

استقر سعر اليوسفي لتتراوح بين 5.5 إلى 10.5 جنيه.

ثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 15 إلى 19 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر الرمان ليتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

استقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 18 إلى 26 جنيها.

استقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة.