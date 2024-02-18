مستشار الرئيس الفلسطيني: نحن على ثقة كاملة بمصر وبمواقفها ومواقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش "نحن على ثقة كاملة بمصر وبمواقفها ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، فهى مواقف ثابتة ودائمة ومستمرة منذ بداية القضية الفلسطينية إلى الآن، حيث لعبت مصر خلال هذا العدوان دورا محوريا ، أولا: في إيصال المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري ومن خلال فتح ميناء رفح البري والتنسيق مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة خاصة الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يعتبر القناة الشرعية الوحيدة لإدخال المساعدات إلى القطاع".

وأضاف الدكتور الهباش - في مداخلة لقناة النيل الإخبارية - "إن الدور الثاني الذي لعبته مصر خلال هذا العدوان جاء من خلال التصدي لمؤامرة وفكرة التهجير التي تعمل إسرائيل عليها والتي أعلنت عنها منذ اللحظة الأولى، ونحن على ثقة بأن مصر لن تسمح ولا تحت أي ظرف ولا تحت أي وضع بتمرير هذه المؤامرة مهما كانت الضغوط ومهما كانت المبررات ومهما كانت الأوضاع".

وتابع أن إسرائيل تضرب بالقوانين عرض الحائط ويظهر من سلوكها أنها غير ملزمة بتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي لذلك لا تهتم بقرارات المحاكم الدولية ولا تتعامل مع قرارات والمؤسسات الدولية بالاحترام المطلوب، وتعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكي غير المحدود لسياساتها وعدوانها لذلك فالولايات المتحدة هى التي تتحمل المسئولية الأولى عن جرائم إسرائيل.

وأوضح أن إسرائيل ضاقت ذرعا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لأنها تعتبر عنوانا لاستمرار المأساة الفلسطينية وعنوانا لغياب الحل السياسي القانوني الإنساني الذي ينهي المأساة الفلسطينية وهى شاهد على وجود مشكلة وقضية اللاجئين لذلك إسرائيل تريد أن تطمس القضية وتمحو أي أثر لها من خلال محاولة إلغاء دور الأونروا.

وشدد على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي بحيادية وبموضوعية وبعدالة تجاه القضية الفلسطينية وأن يضغط بما يكفي على دولة الإحتلال من أجل إنهاء هذه المأساة والالتزام بالقانون الدولي القائم على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار 194 من أجل التوصل لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.