نفى مساعد وزير الصحة صحة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور أمراض وبائية في مصر؛ ‏نتيجة الوافدين من دول شقيقة.‏

وأكد خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر «القاهرة والناس» مساء ‏السبت، أن قيادات الحجر الصحي في جميع المنافذ تعمل بشكل دقيق وفق بروتوكولات قوية لرصد ومنع دخول أي ‏أمراض أو حالات وبائية‎.‎‏ ‏

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن خلال السنوات الماضية عن انتشار أي نوع من الأمراض الوبائية في ‏مصر‎.‎

وعلى صعيد أخر، نفى مساعد وزير الصحة وجود أي بلاغات تفيد بانتشار «الجديري المائي» بشكل وبائي في ‏المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع بعض الحالات الفردية التي يتم رصدها‎.‎‏ ‏

وأوضح أن فيروس الجديري المائي ينتشر بشكل دوري كغيره من الفيروسات لا سيما خلال تلك الفترة من كل عام، ‏مؤكدا أن معدلات الإصابة هذا العام أقل من معدلات الأعوام الماضية خلال نفس الفترة‎.‎‏ ‏