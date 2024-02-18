نفى مساعد وزير الصحة صحة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور أمراض وبائية في مصر؛ نتيجة الوافدين من دول شقيقة.
وأكد خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر «القاهرة والناس» مساء السبت، أن قيادات الحجر الصحي في جميع المنافذ تعمل بشكل دقيق وفق بروتوكولات قوية لرصد ومنع دخول أي أمراض أو حالات وبائية.
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن خلال السنوات الماضية عن انتشار أي نوع من الأمراض الوبائية في مصر.
وعلى صعيد أخر، نفى مساعد وزير الصحة وجود أي بلاغات تفيد بانتشار «الجديري المائي» بشكل وبائي في المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع بعض الحالات الفردية التي يتم رصدها.
وأوضح أن فيروس الجديري المائي ينتشر بشكل دوري كغيره من الفيروسات لا سيما خلال تلك الفترة من كل عام، مؤكدا أن معدلات الإصابة هذا العام أقل من معدلات الأعوام الماضية خلال نفس الفترة.