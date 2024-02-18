أكاديمية الفنون تنعي الفنانة هايدي عبد الخالق وشقيقتها في وفاة والدتهما

نعت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، على صفحتها الرسمية بفيسبوك، الفنانة الدكتورة هايدي عبد الخالق وشقيقتها الدكتورة هنادي، أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بقسم التمثيل والإخراج، في وفاة والدتهما، والتي وافتها المنية صباح اليوم، وتم تشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين عقب صلاة الظهر.

ونشرت الأكاديمية عبر فيسبوك: "تتقدم الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بخالص العزاء لكلا من الدكتورة هنادى عبد الخالق والدكتورة هايدى عبد الخالق أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للفنون المسرحيه قسم التمثيل والاخراج لوفاة والدة سيادتهما..رحم الله الفقيدة والهم أسرتها الصبر والسلوان".