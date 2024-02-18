مسئول أممي يحث على استئناف تمويل منظمة الأونروا: الوضع كارثي بالنسبة لشعب غزة

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي لاستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وكانت إسرائيل قد اتهمت 12عاملا بالأونروا بالاشتراك في الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وفق زعمها.

ودفعت هذه التقارير عددا من الدول الغربية لتعليق تمويل الأونروا، بما في ذلك دول مانحة كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

وقال جراندي إن الوضع كارثي بالنسبة لشعب غزة.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني "كلما أسرعنا في اتخاذ قرارات بشأن استمرار أو استئناف التمويل، كلما كان ذلك أفضل لحياة الملايين من الأشخاص".

وأضاف أن الأونروا تقوم بعمل مهم لا يمكن أن يقوم به أحد غيرها.

وقال: "الأونروا لديها طريقة عمل محددة للغاية، ليس فقط في المجال الإنساني، ولكن في إدارة المدارس والمراكز الطبية للملايين من الفلسطينيين".

كما حذر جراندي من تراجع الدعم المالي للاحتياجات الإنسانية في أنحاء العالم.

وقال "العام الماضي، خلال 2023، تلقت مؤسستي تمويلا أقل بواقع مليار دولار من الجهات المانحة مقارنة بالعام الذي سبقه. كما أننا واجهنا المزيد من الأزمات مقارنة بالعام السابق".