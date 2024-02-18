رصد الإعلامي أسامة كمال، الطلب المقدم من جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية من أجل فرض تدابير إضافية لإنقاذ الوضع في رفح؛ وهو الطلب الذي لم تجده محكمة العدل جديدًا؛ في إشارة إلى ضرورة اتخاذ إسرائيل تدابير لإنقاذ الوضع في قطاع غزة بالكامل؛ بما في ذلك رفح.

وقال "كمال" في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء السبت، أن جنوب إفريقيا "لم تنس القضية"، مضيفًا: "إسرائيل هاجمت جنوب إفريقيا؛ كما المعتاد والمتوقع".

وأوضح أن جنوب إفريقيا أدت دورها؛ مستكملا: "أسأل الله أن أكون أديت دوري أيضًا؛ ونقلت الحقيقة كاملة، وذكّرت المشاهدين بأن الضحايا ليسوا مجرد أرقام، وأن القضية لا يجب أن تُنسى، يتبقى فقط أن محكمة العدل تحكم بالعدل وتطبق العدل".

وذكر أن إسرائيل تشن هجومًا دائما على المعارضين، متابعًا: "أنت معارض لإسرائيل إذن أنت متهم؛ إما بمعاداة السامية أو دعم الإرهاب أو عرقلة دخول المساعدات، وما هي إلا محض أكاذيب".

واستعرض البيان الإسرائيلي المهاجم لجنوب إفريقيا، معلقًا عليه: "إسرائيل رفعت شماعة دعم الإرهاب في وجه جنوب إفريقيا؛ لذلك أقول للفريق القانوني في جنوب إفريقيا لا تتعجبوا.. فهي حرب تدليس.. ومحاولات إسرائيلية متكررة لطمس الحقائق وتزييفها؛ واتهام إسرائيل شرف لكم".

وأنهى تصريحاته مستنكرًا: "الإرهابيين بيتهموا جنوب إفريقيا بالإرهاب؛ بسبب حرصهم على القانون الدولي وتطبيقه"، وتساءل: "هل تعيشون في واقع وهمي أنتم فقط من تصدقونه؟"