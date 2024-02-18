ماسك يؤيد ساكس في تكذيبه واشنطن والناتو حول انتصارات أوكرانيا

أيد الملياردير إيلون ماسك نظيره الأمريكي ديفيد ساكس الذي فنّد مزاعم واشنطن حول "انتصارات أوكرانيا"، وأكد عجز الغرب عن إنتاج الذخيرة اللازمة، وضعف "الناتو" أمام روسيا.

وكتب ساكس في صفحته على منصة "إكس": "يقال لنا إن أوكرانيا تنتصر، لكنها تخسر في حقيقة الأمر. يقال لنا إن الحرب تجعل حلف الناتو أقوى، لكنها تؤدي إلى استنفاده في الواقع. يقال لنا إن أكبر قضية تواجهها أوكرانيا هي الافتقار إلى التمويل اللازم من الكونغرس الأمريكي، لكن في حقيقة الأمر فإن الغرب ليس قادرا على إنتاج الكمية الكافية من الذخيرة، وهذه هي المشكلة التي سيستغرق حلها أعواما عديدة. يقال لنا إن روسيا تتكبد خسائر فادحة، لكن أوكرانيا ليس لديها في حقيقة الأمر العدد الكافي من الجنود، وهذه هي مشكلة أخرى لا يمكن للمال حلها".

وأضاف أنه يقال للأمريكيين إن المجتمع الدولي يدعم الولايات المتحدة "بغض النظر عن حقيقة أن الأغلبية الدولية تعتبر السياسية الأمريكية "قمة للجنون".

وتابع: "يقال لنا إنه لا توجد هناك أي فرصة للسلام، في حين أننا قد رفضنا في حقيقة الأمر الفرص العديدة للتسوية عن طريق المفاوضات. يقال لنا إنه إذا واصلت أوكرانيا القتال سوف تحسن مواقعها في المفاوضات رغم أن الشروط ستصبح في الواقع أسوأ بكثير من تلك التي قد تم التوصل إليها ورفضها سابقا".

وفي تعليقه على هذه التغريدة كتب إيلون ماسك: "بالضبط".

وفي وقت سابق أعلن ماسك أن تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا وإطالة أمد القتال لن يسعف كييف.