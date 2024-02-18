 لميس الحديدي: تخفيض العملة دون قواعد اقتصادية حقيقية: ثمن مؤلم ندفعه دون ثمار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لميس الحديدي: تخفيض العملة دون قواعد اقتصادية حقيقية: ثمن مؤلم ندفعه دون ثمار

محمد شعبان
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 2:09 ص | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 2:09 ص

عبّرت الإعلامية لميس الحديدي عن قلقها من مرحلة الانتظار التي يمر بها الاقتصاد المصري بالوقت ‏الراهن، معتبرةً أنه «في مرحلة انتظار الآخرين دون تحقيق أية خطوات حقيقية للنمو».‏

وأوضحت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» ، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء السبت، أن الحكومة بصدد ‏انتظار موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة قرض الصندوق لصرف الدفعة الأولى، إضافة إلى مشروع ‏رأس الحكمة مع التحالف الإماراتي والذي من المفترض أن تُقدم دفعة مقدمة بالتزامن مع دفعة صندوق ‏النقد، مما قد يسمح بتخفيض سعر الصرف‎.‎

وانتقدت «الحديدي» غياب أي خطوات حقيقية من جانب الحكومة لتطوير الاقتصاد بدلا من الاعتماد على ‏القروض الخارجية، قائلة: «هل غير الانتظار إحنا بنعمل حاجة؟ كنت أحب أقول لكم أه لكن للأسف لا شيء، ‏هل نحن نعمل بالتوازي مع ذلك على إعداد اقتصاد حقيقي لمواجهة المرحلة المقبلة؛ للأسف لا شيء؟».‏

وحذرت من مخاطر تخفيض العملة دون وجود قواعد اقتصادية حقيقية للنمو، قائلة: «هنا سيكون المأزق ‏وسندفع الثمن المؤلم لتخفيض العملة للمرة الرابعة او الخامسة دون أن نجني الثمار، لأنه لا توجد لدينا ‏قواعد الاقتصاد الحقيقي الذي يمكنه أن ينمو ويستفيد من تخفيض العملة وينمو للمرحلة المقبلة؛ فلا نقع في ‏نفس فخ الديون أو الأموال الساخنة والسندات الهندية أو البرازيلية».‏

وأوضحت أن تخفيض سعر الصرف يتطلب خططًا موازية لتنمية الاقتصاد الحقيقي، لكن للأسف لا يوجد أي ‏عمل على هذا الصعيد، قائلة: «إحنا بنفكر في البريكس وبنفكر نطرح أدوات دين بعملات مختلفة تكون ‏أسعارها أرخص، لكن مبنفكرش نشتغل حاشا لله دي مش ضمن خطتنا».‏


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