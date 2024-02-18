محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الإسكان لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يزور المحافظة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الإسكان بالمحافظة والتي تنفذها وزارة الإسكان من خلال، الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، وصندوق تمويل المساكن، وعدد من المشروعات التي تنفذها المحافظة.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس علي حسن رئيس صندوق تمويل المساكن، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ويرافقهم عددا من قيادات وزار الإسكان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وغرس الوزير، نخلة في حديقة 30 يونيو بالخارجة، وقام بغرس نخلة رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس جامعة الأزهر.

وتفقد الوزير، المنشآت والمباني بالعاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، ومشروع المنزل البيئي صديق البيئة، والذي تم تنفيذه بخامات بيئية بديلة بالتعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وأشاد الجزار، بالعاصمة الإدارية الجديدة ومجمع المصالح المميكن الذي يضم المصالح الحكومية بالمحافظة، والتقط صورا مع العاملين.