رصد الإعلامي أسامة كمال، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، والتي قال فيها إن هناك "فرصة استثنائية" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها.

وأضاف في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي محض "كلام فارغ"، مستكملا: "كيف تخرج هذه التصريحات في ظل تجمع أمني يحضره قادة العالم، هذه التصريحات هي الأكثر سذاجة على الإطلاق؛ إما أن يكون بلينكن ساذجًا أو يفترض السذاجة في دول العالم".

واعتبر أن "بايدن وبلينكن" في عجلة من أمرهما؛ ويخشيان من نفاد السلاح الإسرائيلي، مضيفًا: "إسرائيل تعتمد على الدعم الأمريكي الذي لا ينضب، والمتجسد في السلاح والغطاء السياسي، وبعض دول العالم تغض بصرها عن هذه الأكاذيب القبيحة"، وفقًا لتعبيره.

وتساءل مستنكرًا: "هل تنتهي مصالح أمريكا عند إسرائيل فقط؟ ألا يوجد احترام لـ300 مليون عربي ومسلم؟ ألا يوجد تقدير لمصالحهم"؟

واستعرض وثيقة حساسة وصلت لوزارة الخارجية الأمريكية؛ ترصد التأثير السلبي للسياسة الأمريكية وأثرها على حرب غازة؛ ما خلق حالة استياء من دول الشرق الأوسط تجاه أمريكا".

واستكمل: "أمريكا باتت سامة بسبب تقديمها شيك على بياض لإسرائيل"، موضحًا أن إدارة بايدن أجرت اجتماعا مع أجهزة الاستخبارات من أجل تقييم تداعيات الموقف؛ وآثاره على الشركات الأمريكية، ولكن البيت الأبيض والاستخبارات لا ترى في الموقف خطورة.

وأنهى تصريحاته قائلا: "العم سام.. أسلوبه سام.. ويدافع عن السامية.. ويرفعون شعار أبوها راضي وأنا راضي، ومالك أنت ومالنا يا قاضي".