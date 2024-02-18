تجمع مئات الأشخاص قبالة السفارة الروسية في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، للإعراب عن احتجاجهم على سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



يأتي هذا الاحتجاج بعد موت المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، الذي كانت السلطات الروسية أعلنت عن وفاته عن عمر يناهز47 عاما في سجن روسي أول أمس الجمعة.



وجاب المتظاهرون الشوارع المجاورة لمبنى السفارة الروسية بشارع "أونتر دين ليندن" ،مرددين شعارات مثل "بوتين قاتل" و"أوقفوا بوتين".



وقدرت الشرطة الألمانية عدد المشاركين في ذروة الاحتجاج بـ450 شخصا.



وقبل وقت قصير من انطلاق هذه المظاهرة التي تم الإخطار عن بدئها في الثانية بعد ظهر اليوم الأحد، كانت مجموعة "بوسي ريوت" قامت بعمل احتجاجي خاص بها.



وقال المتحدث باسم الشرطة إن عدة أشخاص يرتدون أقنعة وردية اللون حاملين لافتات وصلوا إلى السفارة، ثم غادروا بعد ذلك بقليل، مضيفا أنه لم تقع حوادث.



وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 12 شخصا يرتدون أقنعة وردية ويحملون أمام السفارة الروسية لافتة مكتوبا عليها "قاتل".



وذكرت فرقة "بوسي ريوت" أن الوضع يشكل تهديدا حتى بالنسبة لعضوات المجموعة. وقالت:" ندعو المجتمع الدولي إلى إبداء التضامن والدفاع عن العدالة. فقتل أليكسي نافالني وتهديد عضوات بوسي ريوت، هجمات على القيم الأساسية للحرية والعدالة وكرامة الإنسان التي يجب علينا الدفاع عنها بحزم."



يُذكر أن عضوات فرقة "بوسي ريوت" التي تأسست عام 2011، صدر عليهن أحكام بالسجن لفترات طويلة بسبب احتجاجات قاموا بها في روسيا.