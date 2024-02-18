إطلاق سراح مشروط لرئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناواترا

كشفت تقارير إخبارية تايلاندية محلية أنه جرى إطلاق سراح مشروط لرئيس الوزراء الأسبق المدان تاكسين شيناواترا اليوم الأحد بعد أن قضى ستة أشهر من عقوبة بالسجن لمدة عام واحد.

وغادر تاكسين،74 عاما، برفقة أبنائه، مستشفى الشرطة العام في بانكوك حوالي الساعة السادسة صباحا وتوجهوا إلى مقر إقامته الخاص بغربي العاصمة. وقضى تاكسين عقوبته في المستشفى بسبب المرض بعد أن أمضى ساعات فقط في السجن.

يشار إلى أن تاكسين كان على قائمة السجناء الذين وافقت لجنة تابعة لوزارة العدل على الإفراج عنهم بشروط بناء على معايير مثل الشيخوخة والحالة الصحية.

وغادر تاكسين المستشفى وهو يضع كمامة ولم يجب على أسئلة الصحفيين.

وشغل منصب رئيس وزراء تايلاند خلال الفترة من فبراير 2001 حتى سبتمبر 2006، عندما أطاح به انقلاب عسكري أثناء زيارته للولايات المتحدة.

وأثناء وجوده في المنفى الاختياري، عاش في دبي وأدين غيابيا بالفساد وتهم أخرى، وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات.

وعند عودته إلى تايلاند في أغسطس من العام الماضي، دخل تاكسين السجن ولكن تم نقله على الفور إلى مستشفى الشرطة بعد أن اشتكى من ضيق في التنفس وارتفاع ضغط الدم.

وخفض ملك البلاد ماها فاجيرالونكورن عقوبة سجن تاكسين إلى عام واحد في سبتمبر الماضي، مستشهدا بإسهاماته في البلاد خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء.