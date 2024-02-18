أكثر من 46 ألف شخص تعرضوا للاحتيال في سنغافورة خلال 2023

ارتفع عدد حالات الاحتيال المُبلغ عنها في سنغافورة بنسبة 46.8% في عام 2023، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الشرطة تعقبها في عام 2016، بحسب ما ورد في تقرير صدر عن قناة "تشانيل نيوز آسيا"، ونقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.

وأوردت قناة "تشانيل نيوز آسيا"، أرقاما نشرتها شرطة سنغافورة اليوم الأحد، أظهرت ارتفاع العدد الإجمالي للحالات التي تم الابلاغ عنها خلال العام الماضي ليصل إلى 46 ألفا و563، مقابل 31 ألفا و728 في عام 2022، حتى في ظل تراجع حجم الأموال التي خسرها الضحايا بنسبة 1.3%.

وانخفض إجمالي المبلغ الذي تمت خسارته بسبب المحتالين، ليصل إلى 651.8 مليون دولار سنغافوري (484 مليون دولار أمريكي)، مقابل660.7 مليون دولار سنغافوري خلال تلك الفترة.