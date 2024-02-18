توخيل: هناك تناقض كبير بين أداء هاري كين خلال التدريبات والمباريات

أكد توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني أنه لا يشعر بالقلق إزاء اللياقة البدنية لهدافه الإنجليزي هاري كين، لكنه أشار إلى وجود فارق كبير بين أداء اللاعب خلال التدريبات وخلال المباريات.

وقال توخيل بشأن هاري كين المنضم للنادي البافاري الصيف الماضي قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو "هاري يعتني بنفسه، هو ليس في حاجة لي، إنه ليس سعيدا بمستواه في المباريات وكذلك نحن، نادرا ما شاهدت مثل هذا الناقض بين انطباعاته خلال التدريبات مقارنة بالمباريات".

وأشار "كيف يسجل الأهداف خلال التدريبات، كيف يحول الكرة إلى داخل الشباك، إنه مذهل، لاعب من طراز عالمي، لكن بعدها نادرا ما نشاهده في المباريات".

وتعطلت القدرات التهديفية لكين مؤخرا بعد بداية مذهلة لمسيرته مع بايرن ميونخ حيث سجل 24 هدفا ليعتلي بها صدارة قائمة هدافي البوندسليجا.