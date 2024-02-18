لاعب النصر: كان بإمكاننا تسجيل المزيد في شباك الفتح

أكد البرتغالي أوتافيو، لاعب النصر، أن فريقه كان بإمكانه أن يسجل الكثير من الأهداف في المباراة التي فاز فيها على الفتح 2 /1، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وقال أوتافيو في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "كانت مباراة جيدة من الفريق وكان من الممكن أن نحقق نتيجة أكبر لكن في النهاية تحقق الأهم وهو الفوز والنقاط الثلاث"

وأضاف أوتافيو أن الفتح فريق قوي ولديه لاعبين يتمتعون بإمكانيات كبيرة، لافتًا إلى أن مباراة الدور الأول التي حسمها النصر بخماسية لم تكن معبرة عن حقيقة فوة فرق الفتح وجودة لاعبيه.

واختتم: "الفريق بدأ يستعيد رتم المباريات وعلينا مواصلة الانتصارات نظرًا للمرحلة القادمة التي ستشهد العديد من التحديات التي تحتاج لكامل التركيز من الفوز سواء في الدوري أو دوري أبطال آسيا".

من جانبه، أبدى وليد عبد الله حارس مرمى الفريق، سعادته بالفوز على الفتح.

وقال عبدالله في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "المباراة كانت صعبة لاسيما وأنها بعد فترة توقف طويل ولكن الأهم اليوم أننها حققنا النقاط الثلاث".

وعن تقديمه مستوى مميز في المباراة رغم عدم مشاركته أساسيًا منذ فترة طويلة قال: "في كل مباراة نكون تحت ضغط وهذا أمر طبيعي نتيجة تعدد البطولات وهو ما يحتم على الجميع أن يكون في أتم جاهزية، لذا أحرص على الجاهزية باستمرار لأكون في خدمة الفريق متى ما كان في حاجتي".