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بنات المعاهد الأزهرية بالمنيا تحصد المركز الأول في العروض الرياضية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 11:54 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 11:54 م

قال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن فريق بنات المعاهد الأزهرية بالمنيا، حصد المركز الأول في العروض الرياضية، وفريق العروض الرياضية بنين للمدارس الرياضية بالمنيا حصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية، والممثلين لمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، والتي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للنشاط الطلابي الرياضي، والمنفذ من قبل إدارة الرياضة بالمديرية بالتنسيق مع المدارس الرياضية الاعدادية والثانوية بالمنيا.

وأعلن عكاشة أن فريق بنات المعاهد الأزهرية، كسر كل التوقعات، وحقق نتائج مذهلة، وهذا بفضل الاهتمام المستمر بممارسة الرياضة، والأنشطة داخل المعاهد الأزهرية للبنات.

وأضاف، وكيل الوزارة أنه والوكلاء والمعاونين وجميع العاملين بالمديرية وإدارة الرياضة يتقدمون بخالص التهنئة لفرق المنيا وتتمنى لهم مزيد من التفوق والنجاح خلال الأعوام القادمة وبجميع المسابقات.


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