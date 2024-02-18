وزير الآثار: القطاع الخاص شريك أساسي في صناعة السياحة وزيادة فرص العمل بها

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الملتقى الدوري للقيادات العليا والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة، وذلك في ضوء المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في أكتوبر 2022 تحت عنوان "100 قيادة".

ويأتي ذلك حرصا على مناقشة خطط عمل الوزارة وسياساتها خلال الفترة المقبلة، واستعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر بصفة دورية مع قياداتها، بما يساهم في دفع حركة العمل بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أكمل وجه.

وعرض "عيسى"، خلال اللقاء، بعرض النتائج التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أهمية قيام جميع القيادات المتواجدة والذين يقودون ما يقرب من 28 ألف موظف من العاملين بالوزارة بمسئولية نقل إليهم ما تم استعراضه ومناقشته خلال اليوم، بما يضمن العمل على تحقيق الأهداف المرجوة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى مستهدفات مصر من صناعة السياحة بها، لافتاً إلى دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لهذه الصناعة ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، مؤكداً دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه الصناعة وما يقوم به لتعزيز استثماراته بها مما يعمل على زيادة فرص العمل المختلفة.

وأكد أهمية العمل على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق له أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن.

كما استعرض، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر الماضي، بما يساهم في الحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.

ولفت إلى قيام الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتواصل المباشر مع شركاء المهنة في الأسواق السياحية المختلفة وخاصة من خلال الخطابات الرسمية التي تم إرسالها لهم وتتضمن رسائل إيجابية لطمأنه الأسواق وإلقاء الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمساندتهم بما يعمل على ضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر.

وأكد الوزير، أن سياسة الترويج والتنشيط الحالية للوزارة والتي تركز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي رحلات وشركات طيران من خلال تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك Co-Marketing، كما ترتكز على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه.