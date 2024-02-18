اليسار الألماني يدعو لرفض تسليم مؤسس ويكيليكس لواشنطن

طلب حزب اليسار الألماني من الحكومة الاتحادية، منع تسليم مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الضغط الدولي.

وقال المدير التنفيذي للحزب على مستوى ألمانيا، أتس جوربينار، اليوم الأحد، بالعاصمة برلين: "من يعد بسياسة خارجية تعتمد على القيم، يجب ألا يقف موقف المتفرج مكتوف الأيدي أمام الطريقة التي يتم بها معاقبة صحفي استقصائي وكاشف فساد بالتعذيب بسبب عمله".

يشار إلى أن أسانج يقبع في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن منذ أبريل 2019.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة الاستماع التي من الممكن أن تكون الأخيرة في لعبة شد الحبل القانونية بشأن تسليمه، الذي طالبت به أمريكا وقررته الحكومة البريطانية بالفعل، في المحكمة العليا في لندن يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

ويتعلق الأمر في هذه الجلسة بمسألة إذا ما كان لا يزال بإمكان أسانج الطعن في قرار التسليم في بريطانيا العظمى.

يشار إلى أن القضاء الأمريكي يتهم أسانج بالتجسس. وفي حالة إدانته، فقد يواجه خطر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 175 عامًا.

وقال جوربينار: "كشف أسانج عن أسوأ جرائم الحرب، مثل الطريقة التي يقتل بها جنود أمريكيون مدنيين عراقيين بدم بارد. وبينما يظل القتلة أحرارا، يواجه أسانج حاليا خطر السجن مدى الحياة في ظل ظروف يمكن اعتبارها تعذيبا"، وأشار اليساري الألماني إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الاتهامات هو ردع المقلدين والصحفيين الاستقصائيين.