زعماء كنيسيون بأمريكا يدعون لوقف المساعدات لإسرائيل: لماذا ندفع لقتل الناس؟

قالت صحيفة "ذي نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت، إن زعماء الكنيسة الأسقفية الميثودية الإفريقية، إحدى أقدم وأبرز الطوائف المسيحية السوداء في أمريكا، دعوا الولايات المتحدة إلى إنهاء مساعداتها المالية لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة ان زعماء الكنيبسة يقولون إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر في غزة ترقى إلى مستوى "إبادة جماعية".

وصدر البيان عن مجلس أساقفة الكنيسة، بسلطته التنفيذية، ووقعه أربعة من كبار الأساقفة، بمن فيهم رئيس المجلس المطران ستافورد جي إن ويكر.

وقد ضغطت فيما يطلق عليه "الكنائس السمراء" والجماعات الدينية الأخرى من أجل وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس لعدة أشهر عبر إعلانات ورسائل مفتوحة وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بينما قتلت إسرائيل أكثر من 28 ألف شخصا في غزة، كثير منهم من النساء والأطفال.

* مناشدة بوقف المساعدات الأمريكية

طالب الزعماء الكنسيون في بيانهم بوقف الولايات المتحدة دعمها المالي لإسرائيل في الحال، بينما تتوغل القوات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة استعدادًا لهجوم بري على مدينة رفح، حيث يحاصر أكثر من مليون فلسطيني نازح، بالملاصقة مع الحدود المصرية.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة نشب التوتر بين الرئيس الأمريكي جو بايدن -الذي وقف إلى جانب إسرائيل خلال الحرب- والأمريكيين من أصل أفريقي ممن اتخذوا موقفا داعمًا للقضية الفلسطينية.

وقال العديد من رجال الدين ذوي الأصول الأفريقية إن الحرب قد تضعف العلاقة المشحونة بالفعل بين بايدن والناخبين من ذوي الأصول الإفريقية، وهي الكتلة التصويتية الأكثر ولاءً للديمقراطيين، حيث يُنظر إلى "الكنيسة السمراء" على أنها ضرورية للمساعدة في حشد الدعم لبايدن الديمقراطي في سباقه الانتخابي.

وتضم الكنيسة الأسقفية الميثودية الإفريقية ما يقرب من ثلاثة ملايين عضو في جميع أنحاء العالم، وتحل مكانة خاصة.

* الكنيسة الأسقفية الميثودية الإفريقية: إسرائيل منعت المياه والطعام وتخطط لقتل الفلسطينيين"

قال مجلس الكنيسة في بيانه إن الجيش الإسرائيلي حاصر الفلسطينيين في رفح وحرمهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية.

وأضافوا:" بعد هذا التعذيب يخططون لقتلهم من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد دفعت ثمن الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، يجب ألا يسمح لهذا أن يحدث".

وقال الأسقف الكبير آدم ج ريتشاردسون جونيور، أحد الأساقفة الأربعة الذين وقعوا على البيان، إن البيان يمثل أصوات الأساقفة كبار المسؤولين في الكنيسة، وأنه جاء بعد العديد من المحادثات بين القادة وأعضاء التجمعات.

وأشار إلى أن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أصبح في نهاية المطاف أكثر تعارضاً مع استمرار الحرب؛ لأن الوفيات لم تكن متناسبة بين عمليات إسرائيل وحماس.

وقال الأسقف ريتشاردسون، الذي يرأس أكثر من 200 كنيسة في تكساس: "لقد شعرنا أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام لأنه يجب معالجة قضية التمويل المالي لإسرائيل لحق الدفاع عن نفسها، لكن لماذا ندفع؟ لماذا ندفع ثمن تدمير الناس؟”.

ومع ذلك، قال الأسقف ريتشاردسون إن القرار كان صعبا لأن الكنيسة تعتبر نفسها حليفا لليهود، مشيرًا إلى أن التصريح لم يكن موجها نحو إسرائيل، بل ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال: "نأمل أن يعالج بايدن هذه الأموال، لكننا لا نقول إننا لا ندعمه أو ندعم إسرائيل فالأمر يتعلق بتمويل الحرب"، مضيفًا أن الطائفة ستستمر في استضافة ودعم حملات تسجيل الناخبين.

* أموال جديدة من أمريكا لإسرائيل تشعل غضب الكنسيين ذوي الأصل الإفريقي

وفي نفس السياق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، هذا الأسبوع على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار، تشمل 14 مليار دولار طلبها بايدن لإسرائيل، في الوقت الذي تتلقى فيه إسرائيل بالفعل أكثر من 3 مليارات دولار سنويا من الولايات المتحدة للأسلحة والدفاع.

ولم تعلق حملة بايدن والبيت الأبيض على بيان الكنيسة، لكن أشارت متحدثة باسم البيت الأبيض إلى الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مسؤولو البيت الأبيض وبايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس مع الزعماء الدينيين من أصل أفريقي في الولايات التمهيدية الرئيسة والولايات التي كانت ساحة المعركة المبكرة.

وسببت تلك المساعدات تأجيج الوضع بين بايدن والزعماء الدينيون من أصل إفريقي الذين صرحوا

أن رعاياهم أصبحوا يشعرون بالفزع بشكل متزايد بسبب معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.