وزير قطاع الأعمال الأسبق: تجار سكر كبار انسحبوا من الصناعة بسبب الضغوط الأمنية

أكد الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال الأسبق، أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السكر متوفرًا يكفي 5 ‏أشهر، بينما يتواجد ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف طن في المخازن‎.‎

وأشار خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء السبت، إلى أن المشكلة الرئيسية ‏لنقص السكر بالأسواق تكمن في التوزيع، لافتا إلى انقطاع سلاسل التوزيع خلال الفترة الماضية بعد سنوات ‏طويلة من الاستقرار. ‏

وأضاف أن انقطاع سلاسل التوزيع ناتج عن ضغوط أمنية أدت إلى انسحاب بعض التجار من صناعة السكر ‏خوفًا من المساءلة، قائلا:« الأزمة قائمة نتيجة حصول بعض الضغوط الأمنية، مما أدى إلى انسحاب بعض ‏التجار الكبار من هذه الصناعة تماما علشان بيقبضوا عليه»، على حد قوله.‏

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وأوضح أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السكر تصل إلى مليون طن، منوها أن مسحوبات منظومة التموين ‏من السكر ارتفعت إلى 280 ألف طن شهريًا خلال الأشهر الأخيرة، بسبب زيادة عدد الوافدين إلى مصر في ‏أعقاب الحروب التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية‎.‎

ونوه أن حجم الإنتاج المحلي يبلغ حوالي 2.6‏‎ ‎مليون طن موزعة على 8 شركات للقطاع الخاص وشركة السكر ‏للصناعات التكاملية الحكومية، موضحا أن مصر لم تكن تواجه مشكلة على صعيد استيراد السكر لتغطية الفجوة ‏الاستهلاكية، لكن مع ارتفاع الأسعار عالميًا خلال العامين الماضيين، واجهت صعوبة في تدبير الاحتياجات ‏الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام‎.‎

واعتبر وزير قطاع الأعمال الأسبق أن نقص العملة الأجنبية يعد المشكلة الرئيسية التي تواجه جميع السلع في ‏مصر، وليس السكر فقط.‏