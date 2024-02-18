 مستشار وزيرة التضامن: الأجور زادت 11 مرات والمعاشات 8 مرات منذ 2014 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار وزيرة التضامن: الأجور زادت 11 مرات والمعاشات 8 مرات منذ 2014

أحمد علاء
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 12:12 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 12:12 م

قال صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إنّ الأجور زادت 11 مرة خلال الفترة من 2014 حتى 2024

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "8 الصبح" عبر شاشة "dmc"، اليوم الأحد، أنّ المعاشات زادت ثماني مرات خلال الفترة نفسها.

وأوضح أنه خلال 20 شهرًا (يوليو 2022 إلى الآن) أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي ست حزم اجتماعية، كان الهدف منها تخفيف الأعباء الاقتصادية عن محدودي الدخل.

وأشار إلى استفادة أكثر من 37 مليون مواطن من هذه الحِزم، موضحًا أن هناك تنوعًا في الفئات على مستوى القاعدة للمستفيدين من هذه القرارات.

ولفت إلى أن فئة المعاشات على وجه التحديد تشهد حالة كبيرة من التنوع بعد ظهور أشكال جديدة بجانب المعاش التأميني أو معاش الضمان الاجتماعي.


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