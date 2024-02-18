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أعداد جريدة الشروق
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مسئولة أممية تصل أفغانستان لإجراء مناقشات تتعلق بالنساء

د ب أ
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 9:53 ص | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 9:53 ص

وصلت كاني ويجناراجا مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أفغانستان لإجراء مناقشات بشأن مشاريع تتعلق بالنساء.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية أن الأمم المتحدة أعلنت أمس الأول الجمعة عبر منصة "اكس" أن ويجناراجا سوف تشارك في مناقشات بشأن قضايا النساء، تتضمن المعيشة والتمكين وتوفير الخدمات الأساسية والمشاركة في المجتمع.

ومن المقرر أن تلتقى ويجناراجا مع شركاء التنمية وممثلين من القطاع الخاص، مما يدل على اتجاه متعدد الأوجه للتعامل مع التحديات في أفغانستان.


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