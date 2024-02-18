أسامة كمال عن فيديو عم ربيع تاجر البرتقال: أحسن سيناريست ميعرفش يكتب مشهد زي ده

أشاد الإعلامي أسامة كمال؛ بالسلوك العفوي لـ تاجر الفاكهة "عم ربيع"والذي حصد إعجاب المصريين بسبب إلقائه الفاكهة على شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة.

وقال "كمال" في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، أن "عم ربيع" قدم ما بيده مهما كان قليلًا، مستكملا: "ألقى البرتقال لعل وعسى يوصلوا لفلسطيني يعاني في غزة".

واستكمالا في الإشادة، أكد الإعلامي أسامة كمال؛ أن هذا المشهد التلقائي أبكى المصريين تأثرًا وأسعدهم في الوقت ذاته، متابعًا: "أحسن سيناريست كتب هذا المشهد محدش هيصدقه"، وفقًا لقوله.

وذكر أن "عم ربيع" بطل الفيديو؛ قدم ما باستطاعته، مضيفًا: "في هذه اللحظة لم يكن في بال عم ربيع الفضائيات، أو السوشال ميديا، عم ربيع ترجم العجز اللي كلنا حاسين بيه".

وقدّم أسامة كمال تحياته لـ عم ربيع؛ تاجر الفاكهة؛ وكل من هم على شاكلته من المتضامنين مع القضية الفلسطينية، قائلا: "كثيرون مثل عم ربيع.. لو في إيدهم رغيف هيقدموه لأهالينا في غزة وهيباتوا جعانين"، حسب تعبيره.