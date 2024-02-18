خبراء قانون تونسيون يودعون شكوى ضد مسئولين إسرائيليين بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

توجه فريق قانوني تونسي الى مدينة لاهاي الهولندية اليوم الأحد، لإيداع شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد إسرائيل ومسئولين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وسيتقدم الفريق القانوني برئاسة عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو بالشكوى يوم 20 من الشهر الجاري، ضد خمسة من كبار المسؤولين الاسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ورئيس أركان الجيش.

ويأمل خبراء القانون التونسيون في إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات جلب ضد المسئولين الإسرائيليين ومحاكمتهم.

وقال المزيو لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة قبل المغادرة اليوم، إن ملف الشكوى يتضمن جميع الأدلة التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة، مضيفا "سنكون جيشا قانونيا لدعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها".

ووفق المزيو، يتضمن ملف الشكوى تقارير دولية صادرة عن الأمم المتحدة وهيئات دولية والهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وفيديوهات وتصريحات موثقة صادرة عن مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية.

وأوقع الاجتياح والقصف الاسرائيلي لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي قرابة 29 ألف شهيد، أغلبهم مدنيين من النساء والأطفال.