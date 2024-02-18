إصابة شخصين في إطلاق نار خلال مباراة في دوري الهواة باليونان

أُصيب شخصان خلال مباراة لكرة القدم في دورى الهواة غربي أثينا، اليوم الأحد، عندما تم إطلاق عدة أعيرة نارية خارج الملعب، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة لإذاعة "إي آر تي نيوز" العامة اليونانية التي تديرها الدولة، إن عشرة أشخاص اُعتقلوا بالقرب من الملعب في ضاحية أسبروبيرجوس وتم مصادرة سلاح.

ولم يكن من الواضح في البداية مدى خطورة إصابة المشجعين الإثنين.

وكانت أحداث عنف اندلعت في الدقيقة 43 من المباراة بين أبولون بونتيون وماندريكوس. وغالبا ما تكون منطقة أسبروبيرجوس الواقعة غرب العاصمة اليونانية مسرحا لأعمال شغب وإطلاق نار بين عصابات مخدرات متنافسة.

وبحسب الشرطة فإن هناك روابط بين مثيري الشغب في الملاعب وهذه العصابات.

وكانت كرة القدم اليونانية قد تضررت أيضا نتيجة أعمال شغب في الدوريات الأعلى طوال سنوات. وفي الفترة من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، أمرت الحكومة بلعب جميع مباريات الدوري الممتاز بدون جمهور بسبب أعمال الشغب. واعتبارا من 14 فبراير، أصبح بإمكان المشجعين دخول الملاعب مرة أخرى في ظل شروط معينة.