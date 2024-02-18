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أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن جيش الاحتلال استهدف بالقصف المدفعي الطابق الثالث في مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر، صورًا لآثار الدمار الشديد في المستشفى جراء القصف الإسرائيلي العنيف.

وسبق أن أعلنت جمعية الهلال الأحمر، أن جيش الاحتلال لا يزال يواصل اعتقال 12 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، منهم 7 تم اعتقالهم من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع.

وعبرت الجمعية، عن قلقها الشديد على سلامة طواقمها المعتقلة الذين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الطواقم المعتقلة وتوفير الحماية لطواقم الجمعية العاملة في قطاع غزة.