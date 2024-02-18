أزمة النزوح تزداد سوءا في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي

تزداد أزمة النزوح في جنوب لبنان سوءا؛ بسبب ارتفاع عدد النازحين جراء القصف الإسرائيلي الذي يعتمد سياسة الأرض المحروقة.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، أن أزمة النزوح تزداد سوءا بسبب ارتفاع عدد النازحين مع اعتماد العدو الإسرائيلي سياسية الأرض المحروقة واستهدافه للمدنيين والمنازل المأهولة وتهديده للأهالي المقيمين وسيارات الإسعاف ورجال الصحافة".



ووفق الوكالة، بات عدد من القرى المتاخمة شبه خال من السكان، فيما ألحقت الاعتداءات أضرارا جسيمة بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وبخاصة شبكتا الكهرباء والمياه.



وأشارت إلى أن قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلا حذرا ومتوترا تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.



ولفتت إلى أن العدو الإسرائيلي عمد فجرا إلى إطلاق نيرانه الرشاشة الثقيلة في اتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب من مواقعه المحاذية لبلدة في بركة ريشا.